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Еще в семи районах Рязанской области установят светильники за 101,4 миллиона рублей

Еще в семи районах Рязанской области установят светильники за 101,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 101 млн 435 тысяч 118 рублей. Подрядчик проведет освещение в Александро-Невский, Милославский, Путятинский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Скопинский районы. Согласно проекту, светильники появятся:

  • в селе Архангельское от автодороги «Милославское — Кочуры — Воейково» подъезд: Архангельское — граница района в Милославском районе;
  • в селах Никитино, Поляки, Песочня на автомобильной дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Путятинском районе;
  • в Александро-Невском на автомобильной дороге по улице Вокзальная в Александро-Невском районе;
  • в Кушунове на автомобильной дороге Пехлец — Кораблино — Скопин в Скопинском районе;
  • в Петрово на автомобильной дороге станция Ряжск — Петрово в Ряжском районе;
  • в Введеновке, Марьино, Шереметьево на автомобильной дороге Ряжск — Введеновка — Марьино — Шереметьево — автодорога М-6 «Каспий» в Ряжском районе;
  • в Деулине на автомобильной дороге: от автодороги «Ласково — Красное» — Деулино в Рязанском районе;
  • в Малом Сапожке, Уде, Новокрасном на автомобильной дороге Малый Сапожок — Новокрасное в Сапожковском районе.

Работы планируется выполнить до 15 декабря.

Ранее появился тендер на установку светильников в семи районах Рязанской области.