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CNN: Зеленский не знает, смогут ли ВСУ добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Я думаю, никто не знает, правда», — ответил он на соответствующий вопрос.

По информации телеканала, Зеленский сосредоточен «на получении ракет большой дальности от США». При этом он утверждает, что «Украина не хочет, чтобы они были нацелены на Россию», но хочет сбалансировать «уровень боевых возможностей».

Как заявил Зеленский, если Украина не получит такое вооружение, «это будет потерей» для ее армии и приведет «к большим жертвам [со стороны ВСУ] на поле боя». При этом президент не согласился с тем, что позиции США и Украины расходятся в вопросе применения ВСУ военной силы против Крыма.