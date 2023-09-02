В Свердловской области пьяная женщина устроила ДТП, в котором погибли девушка и юноша

В Свердловской области 30-летняя женщина устроила ДТП, в котором погибли два человека. Виновнице аварии грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает РЕН ТВ.

В Свердловской области 30-летняя женщина устроила ДТП, в котором погибли два человека. Виновнице аварии грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в Алапаевске утром в субботу, 2 сентября. Женщина съехала с дороги и врезалась в дерево, машина загорелась. В результате ДТП погибла ее 18-летняя сестра и 16-летний пасынок.

Правоохранительные органы установили, что женщина была пьяной, а пассажиры в момент аварии не пристегнуты. Возбуждено уголовное дело.

В региональном СУ СК отметили, что виновнице ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.