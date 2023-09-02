В Рязанской области 3 сентября ожидается дождь и до +25 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 3 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах ожидается гроза.
В Рязанской области в воскресенье, 3 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах ожидается гроза. Прогноз погоды опубликован на
Ночью и утром местами туман, переменная облачность. Ветер северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов.