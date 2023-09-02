В Рязани стартовала акция «Дарите добро» по сбору корма для бездомных животных

В Рязани с 1-28 сентября проходит благотворительная акция «Дарите добро» по сбору корма для бездомных животных. Жителям предлагают принять в ней участие.

В Рязани с 1-28 сентября проходит благотворительная акция «Дарите добро» по сбору корма для бездомных животных. Жителям предлагают принять в ней участие.

Пункт сбора — Центральная городская библиотека имени Сергея Есенина на Первомайском проспекте, сообщается в группе учреждения.

С января этого года библиотека реализует «Хвостатый проект». Он стартовал с акции «Помоги другу». Более 140 человек собрали сухой корм, медикаменты, консервы, крупы, макароны, одеяла, подстилки. Городские приюты для бездомных животных уже получили собранную помощь.