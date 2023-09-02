В районе Крымского моста произошло три попытки атак беспилотников

В ночь на субботу, 2 сентября, около 23:15 произошла попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Об этом сообщает Минобороны России.

В ночь на субботу, 2 сентября, около 23:15 произошла попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Об этом сообщает Минобороны России.

Морской беспилотник уничтожили в акватории Черного моря. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Около 2:10 уничтожили второй украинский морской беспилотник.

Третью попытку пресекли около 2:20. Это был также безэкипажный катер. На утро 2 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.