В Иванове водитель сбил женщину с ребенком, скрылся с места ДТП и сжег машину

В Иванове водитель ВАЗ 2113 сбил переходящих по пешеходному переходу женщину и семилетнюю девочку. ДТП произошло в пятницу, 1 сентября.