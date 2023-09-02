В Иванове водитель сбил женщину с ребенком, скрылся с места ДТП и сжег машину
В Иванове водитель ВАЗ 2113 сбил переходящих по пешеходному переходу женщину и семилетнюю девочку. ДТП произошло в пятницу, 1 сентября.
В Иванове водитель ВАЗ 2113 сбил переходящих по пешеходному переходу женщину и семилетнюю девочку. ДТП произошло в пятницу, 1 сентября, около 21:00, сообщает УМВД по региону в
Авария случилась на улице генерала Хлебникова. Пешеходы получили травмы, их госпитализировали.
Водитель покинул место ДТП. Впоследствии автомобиль нашли, его бросили и подожгли. Машина полностью сгорела.
Личности водителя устанавливаются, его ищут.