В Белгородской области попавший в жилой дом снаряд убил мужчину

ВС Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва от осколочных ранений погиб мужчина.

ВС Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва от осколочных ранений погиб мужчина.

«Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое», — написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.⠀

Также ракетные боеприпасы повредили около 20 домов. Работают оперативные и аварийные службы.