В Белгородской области перехватили два беспилотника

Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области.

Два украинских беспилотника в субботу, 2 сентября, перехватили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.