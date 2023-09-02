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МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой
ГУ МВД по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Артистка вышла на сцену в Бремене, где проходил спектакль с ее участием, с украинским флагом, сообщает ТАСС.

ГУ МВД по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Артистка вышла на сцену в Бремене, где проходил спектакль с ее участием, с украинским флагом, сообщает ТАСС.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня. В конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом, чем, по мнению чиновника, дискредитировала Россию. Бородин просит лишить Ахеджакову наград и почетных званий.

В свою очередь Лия Ахеджакова заявила «Газета.ru», что украинский флаг на сцене ей подсунул неизвестный провокатор.

«Мне какой-то провокатор вместо цветов подсунул флаг Украины. Это было в Бремене во время поклона. Этого человека мы не смогли найти», — прокомментировала актриса.

Лия Ахеджакова с 1977 года служила в «Современнике», известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Старые клячи», «Небеса обетованные», а также «Двадцать дней без войны» Алексея Германа и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.