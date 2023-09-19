В Воронеже обнаружили шестилетнего мальчика-маугли

В воронежскую больницу попал шестилетний ребенок-маугли весом в несколько килограммов. Об этом сообщает LIFE.

Мальчика госпитализировали в психо-неврологическое отделение. Он не отзывается на своё имя, только мычит и сметает всю пищу.

По данным издания, диагноз — тяжёлая белково-энергетическая недостаточность. Он характерен для голодающих на протяжении долгого времени. Подчёркивается, что малыш не может даже встать на ноги.

На резонансную историю уже отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в Следственном комитете по Воронежской области, проводится проверка.