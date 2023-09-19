В Томской области двухлетнего ребенка убило током

В Томской области двухлетнего ребенка убило током. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в селе Цыганово Зырянского района.

Как рассказал изданию собеседник, мужчина делал ремонт в доме, распиливал болгаркой кирпич. «В какой-то момент он оставил подключенный к электросети электрический удлинитель с поврежденной изоляцией и зашел в дом», — заявил источник.

Вернувшись, мужчина увидел двухлетнего сына лежащим на земле в судорогах у удлинителя. Он незамедлительно доставил ребенка в больницу. Там врачи констатировали смерть.

Во время вскрытия выявлено, что мальчик умер после поражения током. На мужчину завели уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде. Выясняются подробности случившегося.