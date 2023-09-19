В школе под Вологдой зарегистрировали 19 случаев острой кишечной инфекции

В Вологодской области в Майской средней школе зарегистрировали 19 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.

Отмечается, что за последние сутки число заболевших возросло на три человека, сначала заболели 16 школьников. Кроме учеников кишечную инфекцию также обнаружили у повара.

У новых заразившихся зафиксировали состояние средней тяжести, семь человек госпитализированы.

Представители Роспотребнадзора взяли смывы на бактериальную инфекцию для проверки организатора питания. Он отметил, что результаты будут получены в ближайшее время.

На данный момент школу продезинфицировали, до 20 сентября она закрыта на карантин.