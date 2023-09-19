В Самарской области нашли тела двух мужчин с проломленными черепами

В Самарской области нашли тела двух мужчин с проломленными черепами. Об этом пишет Baza. Еще одного молодого человека неизвестные избили и ударили ножом в живот— его удалось спасти.

Вечером 18 сентября в лесопосадке неподалеку от поселка Новые Озерки нашли тело 50-летнего Дмитрия Бугаева с проломленным черепом. Неподалеку от него, на обочине дороги, обнаружили и 33-летнего еле живого Геннадия Дорохина.

Уже по пути в больницу он рассказал врачам скорой, что в поле лежит еще одно тело. Позже сотрудники полиции действительно нашли труп 69-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что мужчины были устроены рабочими у местного предпринимателя. Теперь его планируют допросить.