В Рязанском районе задержали 32-летнего мужчину за хранение марихуаны

В Рязанском районе задержали 32-летнего мужчину за хранения конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским сообщили, что житель деревни Сергеевка может хранить наркотики. Оперативники обследовали дом и надворные постройки усадьбы 32-летнего местного жителя и нашли в сарае фрагменты сухих растений, которые были разложены в укромном месте.

Экспертиза установила, что в сарае хранилось более 1443 граммов марихуаны — наркотического средства растительного происхождения. Наркотики изъяли.

По предварительной информации, мужчина нашел заросли дикорастущей конопли и заготовил части растений. Злоумышленник разложил наркосырье в сарае для просушки.

Его задержали. Рязанцу грозит до 10 лет тюрьмы. Отмечается, что он уже был судим за незаконное хранение наркотиков.