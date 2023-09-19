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В Рязанской области трех мужчин осудили за кражу и разбой

В Рязанской области трех мужчин осудили за кражу и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

35, 24 лет и 18-летнего жителей Шиловского района осудили по нескольким статьям. В зависимости от роли каждого их признали виновными в 2 кражах (часть 1 статья 158, п. «а» часть 2 статья 158 УК РФ), покушении на кражу (часть 3 статья 30 п.п. «а», «в» часть 2 статья 158 УК РФ) и разбое (часть 2 статья 162 УК РФ).

Установлено, что весной 2022 года мужчины украли отопительные приборы, автомобильный аккумулятор и мобильный телефон, а также попытались похитить легковой автомобиль. Жертвами краж стали как их родственники, так и посторонние люди. Ряд преступлений был совершен в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил им от 2 до 3,5 лет колонии с отбыванием наказания в исправительных учреждениях, также их подельнику назначили условный срок.