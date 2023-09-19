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В Рязанской области нашли мертвую собаку, замотанную в пленку

В Рязанской области нашли мертвую собаку, замотанную в пленку. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.

Животное нашли в деревне в Захаровском районе.

«Люди, что у вас в голове, чтобы так издеваться над своим животным? Руки вам за это отрубить. Вчера нашел на обочине, в таком вот состоянии. Как увидел, не сразу понял, что лежит. И никто из проезжающих не остановился», — уточняется в публикации.

Неизвестно, что послужило причиной гибели животного, а также была ли смерть насильственной.