В Рязанской области нашли мертвую собаку, замотанную в пленку

В Рязанской области нашли мертвую собаку, замотанную в пленку. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.

Животное нашли в деревне в Захаровском районе.

«Люди, что у вас в голове, чтобы так издеваться над своим животным? Руки вам за это отрубить. Вчера нашел на обочине, в таком вот состоянии. Как увидел, не сразу понял, что лежит. И никто из проезжающих не остановился», — уточняется в публикации.

Неизвестно, что послужило причиной гибели животного, а также была ли смерть насильственной.