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В Рязани представителей госструктур начали обучать «бережливому» администрированию

В Рязани представителей госструктур начали обучать «бережливому» администрированию. Об этом рассказали в пресс-службе АРБ.

С 19 по 21 сентября очередная группа сотрудников органов исполнительной власти Рязанской области начала обучение «бережливому» администрированию в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Отмечается, что в рамках обучения участники освоят такие инструменты бережливого производства, как реализация улучшений, картирование, система 5С, управление изменениями, а также изучат методику решения проблем. В тренинг также включена не только теория, но и практика. В заключительный день вместе со спикером представители РОИВ попробуют смоделировать производственный процесс, найти проблемы и выработать их решение.

Спикером выступает сотрудник Федерального центра компетенций Алексей Бушуев.

«В любой деятельности, в том числе на госслужбе, есть свои особенности, но система бережливого производства полезна всем. Она помогает выявить проблемы, повысить эффективность планирования и администрирования. Участники тренинга научатся видеть ошибки в документообороте, чтобы в дальнейшем их минимизировать. Полученные знания помогут повысить удовлетворенность жителей региона работой госучреждений», ― отметил он.

В компании напомнили, что национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 86 компаний.