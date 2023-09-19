В Рязани перекроют участок дороги на улице Соборной

Во вторник, 19 сентября, в Рязани перекроют участок дороги на улице Соборной. Об этом сообщает МУП «РМПТС» на своей странице «ВКонтакте».

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях в районе дома № 11/63 по Соборной с 9.00 до 17.00 будет закрыт участок одной полосы движения в сторону улицы Ленина.

На время проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Места производства огородят.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.