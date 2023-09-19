В России единый реестр воинского учета заработает не раньше 2025 года

Ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года, потому что есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры России Олега Качанова.

По его словам, создание реестра требует появление новых каналов связи и их защиты. Для этого нужны время и материальные траты.

Качанов добавил, что до конца 2023 года планируют запустить пилотный проект. Он будет реализовын не на всей территории России, а на территории одного-двух субъектов.

После запуска единого реестра, военнообязанные смогут через портал Госуслуг вносить изменения в сведения о себе. Кроме того, получать повестки о призыве по электронной почте, а в личном кабинете следить за уведомлениями.