В Москве за участие в массовой драке задержали боксера Игоря Ионова

В Москве за участие в массовой драке задержали боксера Игоря Ионова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел около 6:00 в воскресенье, 17 сентября, около заведения на улице Академика Королева.

Боксер по кличке «Имеля» отдыхал с друзьями. Однако позже случилась драка пяти мужчин и женщины. Сперва из-за девушки боксер и его приятели набросились на 29-летнего мужчину.

Драку заметила супружеская пара. Сперва на помощь молодому человеку бросился супруг. Его начали бить. После вмешалась жена, однако ее тоже избили. Позже у женщины диагностировали сотрясение мозга.

На место прибыли полицейские. Пострадавших отправили в больницу, а боксера — в отдел. Ионову вменяют сопротивление сотрудникам при задержании и ущерб, нанесенный оборудованию и спецтранспорту полицейских.