В Москве нашли мертвым игрока любительской футбольной команды

В Москве нашли мертвым игрока любительской футбольной команды. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

20-летнего молодого человека обнаружили в комнате в общежитии ГУУ. Вокруг лежали пустые бутылки из-под спиртного. Следов насильственной смерти не было обнаружено. По предварительной версии, он выпил смертельную дозу алкоголя.

По словам соседа, молодой человек вел в родном Кирове здоровый образ жизни. Однако после переезда в Москву он сильно увлекся алкоголем и выпивал почти каждый день.