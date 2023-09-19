В Ленобласти учитель музыки пять лет домогался до маленькой девочки

В Ленобласти учитель музыки пять лет домогался до маленькой девочки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 54-летний педагог работал в детской музыкальной школе в Кировске. 10-летняя пострадавшая училась у мужчине игре на гитаре. Сначала учитель приставал к ней на уроках в школе, а потом на дополнительных занятиях у себя дома. Девочка боялась рассказать об этом родителям.

Спустя долгое время нервы ребенка не выдержали и она в слезах рассказала обо всем. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.