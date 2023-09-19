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В Ленинградской области женщина попала в реанимацию после избиения мужем

В Ленинградской области женщина попала в больницу после избиения мужем. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник. Все случилось на улице Бородина в городе Гатчина.

Отмечается, что супруги возвращались от гостей домой. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил жену ногой в живот. Женщину госпитализировали.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ее мужа задержали полицейские. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.