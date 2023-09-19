В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юридической помощи детям-сиротам

19 сентября законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, по которому дети-сироты могут получить бесплатную юридическую помощь. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Депутаты предлагают бесплатно оказывать юридическую помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, которые потеряли в период обучения единственного или обоих родителей.

Предполагается, что они смогут получить помощь в вопросах, касающихся реализации и защиты наследственных прав, а также права на образование.

В случае принятия закона он вступит в силу с января 2024 года.