В Госдуме заявили о введении ковидных ограничений

В России пока не планируется вводить коронавирусные ограничения из-за роста заболевших, однако маски и антисептики использовать стоит, прежде всего для своей же безопасности. Об этом пишет LIFE со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Тамару Фролову.

Парламентарий заверила, что ситуация с распространением COVID-19 полностью подконтрольна, а количество заболевших находится в рамках прогнозируемых.

Депутат добавила, что власти пока не намерены рекомендовать компаниям переводить сотрудников на удаленку. По ее словам, некоторые организации решают вопрос в частном порядке.

Напомним, за прошедшую неделю в России увеличилось число заболевших коронавирусом на 48%.