В Госдуме предложили снизить налог при продаже недвижимости

Россиянам хотят снизить налог при продаже недвижимости, увеличив необлагаемую сумму вдвое. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает URA.RU.

По словам политика, если принято решение повышать сумму первначального взноса по ипотеке, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости.

Кроме того, повышение необлагаемой налогом суммы даст россиянам дополнительные средства на ремонт жилья и покупку техники для дома.

На данный момент налог можно не платить лишь с одного миллиона, полученного от продажи недвижимости. Этот закон не менялся с 2001 года.