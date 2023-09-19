В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило РИА Новости .

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в Сумской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Сигнал тревоги в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской прозвучал в 12.14 (совпадает с мск). Через минуту тревогу объявили в Сумской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года (спустя два дня после теракта на Крымском мосту).