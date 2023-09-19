В центре Рязани установят четыре туалета за 15,8 миллиона рублей

В центре Рязани установят четыре туалета за 15,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 15 млн 872 тысячи 256 рублей. Подрядчик установит один модульный туалет на две кабинки серо-синего цвета и три оранжевых в Кремлевском сквере, Нижнем городском парке, Новослободском сквере и на Лыбедском бульваре. Кроме того, обустроят водопровод и канализацию, площадки и электроснабжение туалета.

Работы планируется выполнить до 15 ноября 2023 года