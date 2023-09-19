В Башкирии убили двух пенсионерок и накрыли их одеялом

В городе Сибай Башкортостана 18 сентября в квартире одного из домов нашли тела двух пожилых женщин. Об этом пишет РЕН ТВ .

15 сентября пенсионерка пошла в гости к своей сестре и не вернулась обратно. Ее родственники не стали беспокоиться, так как она регулярно не возвращалась домой от сестры. Дочь и зять забили тревогу только 17 сентября. Стали ей звонить, но телефон был выключен.

Утром 18 сентября дочь пошла к тете, но дверь никто не открыл. Она почуяла неприятный запах, исходящий от квартиры, и вызвала полицию.

Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили там два трупа, накрытых одеялом. Отмечается, что они уже начали гнить. На теле матери пропавшей пенсионерки были ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.