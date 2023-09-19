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Ученикам рязанской школы № 29 провели экскурсию в военно-патриотическом парке «Патриот»

16 сентября учащиеся рязанской школы № 29 посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». Поездка стала подарком от «Зеленого сада» победителям конкурса «Моя малая родина», сообщает пресс-служба компании.

В этом году, в преддверии Дня Победы, по инициативе «Зеленого сада» и при поддержке администрации города Рязани в школе № 29 прошел конкурс творческих работ. С целью воспитания патриотизма и любви к родному краю с 1 по 11 класс предложили подготовить рассказы о будущем поселка Борки (номинация «Край родной, навек любимый»), сочинения о том, каким школьники хотят видеть город Рязань (номинация «Город моей мечты»), эссе о родственниках — участниках Великой Отечественной войны (номинация «Я — помню, я — горжусь!»).

Итоги подвели в конце мая, а в сентябре авторы лучших работ и их родители смогли отправиться на экскурсию в парк «Патриот».

Ребята познакомились с уникальным интерактивным музеем «1418», экспозиции которого посвящены самым главным этапам Великой Отечественной войны, а также побывали в храме Воскресения Христова — главном храме Вооруженных Сил РФ.

Отмечается, что «Зеленый сад» не первый год принимает активное участие в жизни рязанских школ и оказывает им помощь. При поддержке компании проходят экологические и образовательные акции, застройщик выступает организатором и спонсором различных мероприятий. Также ГК установит в школе № 29 новые спортивные объекты: уличную площадку для спорта с тренажерами на все группы мышц и поле для футбола/баскетбола.