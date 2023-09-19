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Рязанка придумала историю с разбоем и вымогательством, чтобы выплатить кредиты

Рязанка придумала историю с разбоем и вымогательством, чтобы выплатить кредиты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В полицию обратилась 36-летняя уроженка Рязанской области, которая в настоящее время вахтовым методом работает в Муроме. Женщина рассказала, что днем на нее напали двое неизвестных мужчин, лица которых были закрыты медицинскими масками.

По словам потерпевшей, они порезали ей руки ножом, похитили 3 500 рублей и мобильный телефон, а также сделали фотографию ран и отправили на телефон супруга с целью получить 100 000 рублей.

Сотрудники полиции предупредили заявительницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Оперативники усомнились в правдивости истории о разбойном нападении.

Уже на следующий день она написала явку с повинной. Псевдопотерпевшая призналась, что имеет задолженности по кредитам. Придумав историю с разбоем, женщина сама направила фотографии порезанных рук супругу, надеясь получить сумму денег.

Возбуждено уголовное дело.