Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.

Самой высокооплачиваемой вакансией назвали работу коммерческого директора с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей. На втором месте рейтинга оказалась вакансия начальника экономического отдела, за которую обещают от 110 тысяч рублей.

Зарплата за вакансию, оказавшуюся на третьем месте — региональный представитель по продажам начинается от 90 тысяч рублей.

Зарплату от 90 тысяч рублей обещают производителю работ, эта вакансия расположилась на четвертом месте рейтинга. Инженер-самотехник, попавший на пятое место, получает также от 80 тысяч.