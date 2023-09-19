RT: Киев планирует третью волну контрнаступления в сентябре

Третья волна контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении может состояться в сентябре. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, ВСУ пытаются восстановить силы с целью захватить населенные пункты Новопокровка и Ильиченково, чтобы занять выгодные рубежи. Отмечается, что все планы противника известны.

Балицкий подчеркнул, что силы врага подходят к концу, а новая операция закончится большими потерями для ВСУ.