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На восьми улицах Рязани несколько дней подряд будут отключать свет

На восьми улицах Рязани несколько дней подряд будут отключать свет. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 19 по 22 сентября с 08:00 до 18:00 свет отключат по адресам:

  • улица Дачная;
  • улица 2-й Дачный переулок, дома № 7, № 8, № 14/2, № 16/1, № 18, № 9/34, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 21/1, № 18/2;
  • улица Северная, дома № 15, № 13, № 11/42, № 9-а, № 9, № 7, № 45, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12/34, № 14/40, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26;
  • улица Заречная, дома № 25, № 23, № 21, № 19, № 17, № 15, № 13/38, № 11/35, № 9, № 7, № 5, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12/33, № 14;
  • улица Луковская;
  • улица Луговая.

Также с 20 и 21 сентября с 09:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • улица Коняева, дома №№ с 32-50 (четная сторона), №№ 25/2-59 (нечетная сторона);
  • улица Московское шоссе, дома №№ 67-103 (нечетная сторона).