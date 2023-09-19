На Первомайском проспекте у рязанки украли смартфон

На Первомайском проспекте у рязанки украли телефон. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась сотрудница кафе. Она рассказала, что с кассовой зоны точки общепита пропал ее смартфон. Женщина вспомнила, что во время работы оставила телефон без внимания на пару минут, а позже аппарат исчез с прилавка.

Оперативники опросили работников кафе и выяснили описание внешности злоумышленника. По их словам, один из посетителей не забрал заказ и спешно покинул заведение. Его запомнили.

По приметам оперативники узнали 32-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Мужчину нашли. Установлено, что он причастен к краже смартфона. Устройство изъяли, а мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.