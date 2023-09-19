Экс-начальника Ряжского лесничества оштрафовали за мошенничество

Экс-начальника Ряжского лесничества оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Установлено, что летом 2015 года мужчина, являясь начальником государственного казенного учреждения Рязанской области «Ряжское лесничество», обманул сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний и получил от него 30 тысяч рублей за молчание о якобы незаконной рубке леса заключенными.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.