Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
25°
Чтв, 21
22°
ЦБ USD 96.22 -0.43 20/09
ЦБ EUR 102.92 -0.17 20/09
Нал. USD 95.39 / 96.75 19/09 17:20
Нал. EUR 102.11 / 103.18 19/09 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
Вчера 13:48
2 192
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
7 344
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
9 175
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
12 623
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Чехия будет поставлять ВСУ оружие при поддержке Дании и Нидерландов

Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СТК.

Соответствующий документ подписали на полях переговоров Консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Речь идет о поставках танков, гаубиц, БМП, стрелкового оружия, техники для ПВО, боеприпасов, а также средств ведения электронного боя.

Первый делом в дар Украине передадут 15 модернизированных танков Т-72ЕА. Их отправят в ближайшее время. Остальную военную технику поставят в течение оставшихся месяцев 2023 года и в 2024 году.

«Соглашение [с Нидерландами и Данией] является гигантским подспорьем для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и, в целом, для безопасности Чехии. Продукция чешских производителей оружия, благодаря соглашению, станет более конкурентоспособной на мировом рынке», — сказал замминистра обороны Чехии.