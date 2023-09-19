Чехия будет поставлять ВСУ оружие при поддержке Дании и Нидерландов

Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СТК.

Соответствующий документ подписали на полях переговоров Консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Речь идет о поставках танков, гаубиц, БМП, стрелкового оружия, техники для ПВО, боеприпасов, а также средств ведения электронного боя.

Первый делом в дар Украине передадут 15 модернизированных танков Т-72ЕА. Их отправят в ближайшее время. Остальную военную технику поставят в течение оставшихся месяцев 2023 года и в 2024 году.

«Соглашение [с Нидерландами и Данией] является гигантским подспорьем для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и, в целом, для безопасности Чехии. Продукция чешских производителей оружия, благодаря соглашению, станет более конкурентоспособной на мировом рынке», — сказал замминистра обороны Чехии.