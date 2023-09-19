Боррель заявил, что возможности для возобновления зерновой сделки нет

Боррель заявил, что возможности для возобновления зерновой сделки нет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Евросоюза, он не видит возможности для достижения договоренности по вопросу зерновой сделки с Россией.

«Возможности достижения договоренности [с Россией — прим ред.] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», — заявил он.

Ранее в ООН заявляли, что готовы пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки.