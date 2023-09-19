Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти новорожденного в Рязанской области

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти новорожденного в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Напомним, что в декабре 2021 года женщина поступила в перинатальный центр, врачи которого, несмотря на имевшиеся показания к проведению кесарева сечения, выбрали тактику естественных родов. В результате после рождения мальчику диагностированы тяжелые травмы, от которых он вскоре скончался.

После этого следователи возбудили уголовное дело.

Рязанка указывает на фальсификацию медицинской документации и затяжной характер расследования, опасаясь, что виновные смогут избежать ответственности.

Поэтому Бастрыкин требует доклад о расследовании уголовного дела.