Балицкий рассказал об уничтожении бронегрупп ВСУ около села Работино

Балицкий рассказал об уничтожении бронегрупп ВСУ около села Работино. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, наша разведка около 05:00 19 сентября вскрыла движение бронегрупп ВСУ в направлении села Работино. Вся колонна была уничтожена.

«Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченковом, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, его движения легко предугадать», — сказал Балицкий.