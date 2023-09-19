Американские журналисты выяснили, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ

Американская газета New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса «Бук», — говорится в статье.

Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.

Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара.

Напомним, 6 сентября центральный рынок в Константиновке в ДНР подвергся обстрелу.