20 сентября отключат воду на семи рязанских улицах

На семи рязанских улицах в среду, 20 сентября, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 14:00 воды не будет в домах №№ 35, 37, 39 по улице Право-Лыбедская.

С 9:30 до 17:00 — по адресам:

улица Новоселов, дома №№ 23 корпус 1, 25 корпус 1, 25, 27 корпус 1, 27, 29, 31 (Управление по делам ГОЧС Рязани), 31, 31а, 31б, 33 корпус 2 (МФЦ Рязанской области), 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33а (Городской клинический родильный дом № 1), 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 35;

улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/23, 15/23 (Стоматологическая поликлиника № 1), 9 (Школа № 63);

С 9:00 до 18:00 — по адресам: