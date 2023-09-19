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20 сентября отключат воду на семи рязанских улицах

На семи рязанских улицах в среду, 20 сентября, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 14:00 воды не будет в домах №№ 35, 37, 39 по улице Право-Лыбедская.

С 9:30 до 17:00 — по адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 23 корпус 1, 25 корпус 1, 25, 27 корпус 1, 27, 29, 31 (Управление по делам ГОЧС Рязани), 31, 31а, 31б, 33 корпус 2 (МФЦ Рязанской области), 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33а (Городской клинический родильный дом № 1), 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 35;
  • улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/23, 15/23 (Стоматологическая поликлиника № 1), 9 (Школа № 63);

С 9:00 до 18:00 — по адресам:

  • улица Северная, дома №№ 11/42, 13, 14/40, 15, 16, 17 (АО «Горгаз»), 18, 20, 22, 24, 26;
  • проезд Шабулина, дома №№ 24б (магазин «Апельсин»), 27 (магазин «Магнит»);
  • улица Пирогова (пожарный гидрант у дома № 13); (пожарный гидрант у дома № 17);
  • улица Новикова-Прибоя (пожарный гидрант у дома № 26).