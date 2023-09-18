Жителя Сапожковского района осудили за езду в пьяном виде

Жителя Сапожковского района осудили за езду в пьяном виде. Об этом сообщает издательство «Пресса».

33-летнего мужчину мировой судья признал виновным и лишил водительских прав. Кроме того, молодому человеку предстоит заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Установлено, что 27 августа машину, за рулем которой был подсудимый, остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они предположили, что мужчина пьян. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал 0,480 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.