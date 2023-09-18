Зеленский признал темпы контрнаступления ВСУ незначительными

Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию, в которой оказались ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СBS.

Украинский лидер отметил, что темпы контрнаступления являются незначительными. Противостояние на линии фронта превратилось, по его словам, в артиллерийскую дуэль — ежедневно с каждой стороны выпускают по 40 тысяч снарядов.

Ранее сообщалось, что конфликт между Украиной и Россией, по мнению Зеленского, не закончится передачей территорий.