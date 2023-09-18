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За год рязанцев оштрафовали почти на миллион рублей за нарушения на воде

С начала 2023 года рязанцам выписали 180 протоколов на 920 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал ТКР. В основном сотрудники ГИМС ловят нарушителей на гидроциклах.

Чаще всего штрафы выписываются за управление незарегистрированным маломерным судном. Их стоимость составляет от 15 до 20 тысяч рублей.

С теми, кто выходят на воду без спасательных жилетов, сотрудники ГИМС проводят беседы, ведь штрафы за такой вид нарушения пока не ввели.

Как сообщил ТКР, рейды проходят еженедельно.