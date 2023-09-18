WSJ: Украина планирует просить у Запада миллионы долларов

В 2024 году Украина попросит у Запада миллиарды долларов на поддержание собственной экономики и оборонные расходы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что в связи с отсутствием продвижения в зоне конфликта, Украина планирует выделить на оборону половину бюджета. Отмечается, что его дефицит составляет 40 миллиардов долларов.

Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в 2024 году Украина будет просить у своих партнеров кредиты и гранты на сумму 43 миллиарда долларов. Следующий год станет для Украины третьим, когда расходы превышают в два раза доходы.

Отмечается, что в 2023 года власти Украины увеличили расходы на оборону до 14,5 миллиарда долларов.