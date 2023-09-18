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ВСУ на донецком направлении потеряли до 255 боевиков за сутки

Вооруженные силы России уничтожили до 255 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В ходе борьбы российскими военными были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.