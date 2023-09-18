В Ямало-Ненецком автономном округе во время пожара погибли два ребенка и взрослый

В Ямало-Ненецком автономном округе во время пожара погибли три человека, среди которых — дети. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Горело 672 квадратных метра. Возгорание тушили 111 пожарных с применением 11 единиц техники.

В доме обнаружили двух детей трех и шести лет и одного взрослого.

В здании было зарегистрировано 48 человек, среди которых 12 детей. Оно было признано аварийным. В 2028 году дом должны были снести.