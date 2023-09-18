В управлении рязанского троллейбуса озвучили зарплаты водителей после увеличения

В понедельник, 18 сентября, на пресс-конференции в «Центре организации дорожного движения» директор МУП «УРТ» Андрей Суханов рассказал, сколько будут платить водителям общественного транспорта.

Суханов отметил, что на предприятии острая нехватка водителей автобусов и троллейбусов. МУП «УРТ» готовы за свой счет обучить водителей, при условии, что они как минимум год проработают у них, и повысить зарплаты.

«При поддержке администрации Рязани мы планируем платить от 60 тысяч рублей водителям. Если увидим положительный результат, то увеличим количество транспортных средств на линии», — подчеркнул директор МУП «УРТ».

Ранее рязанцы жаловались на долгое ожидание маршруток. Рязанская мэрия отметила, что недовыпускают маршрутки из-за не хватки водителей.